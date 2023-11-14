Wakil Walikota Jakarta Pusat Ungkap Harapannya Atas Kolaborasi PMI dengan MNC Peduli

JAKARTA - Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat, yang berada di bawah naungan Walikota Jakarta Pusat, baru saja menerima donasi bantuan kemanusiaan dari MNC Peduli.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Jakarta Pusat sekaligus Ketua Panitia Bulan Dana PMI 2023 Chaidir, M.Si memberikan MNC Peduli piagam penghargaan atas peran serta dan dukungan pada bulan dana PMI Jakarta Pusat.

Ia juga berterima kasih telah bersedia memberikan donasi dengan nominal yang besar, dan kerap melakukan kolaborasi dengan PMI Jakarta Pusat.

“Kami sangat berterima kasih sekali, kepada MNC Peduli yang telah melakukan kolaborasi. Khususnya membantu memberikan donasi pada bulan dana PMI. Sehingga apa yang diharapkan untuk kebutuhan masyarakat dan kebutuhan sosial, terutama dalam penanggulangan bencana alam di Jakarta Pusat, bisa kami bantu secara cepat dan tanggap,” kata Chaidir di kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023)

Tak hanya itu, Wakil Walikota Jakarta Pusat juga mengungkapkan harapan kedepannya atas adanya kolaborasi MNC Peduli dengan PMI Jakarta Pusat.