Sosok Siti Atikoh di Balik Kesuksesan Ganjar

JAKARTA - Sukarelawan Jamaah Muhibin Ning Atikoh Nusantara menyebutkan, ada sosok lembut dan penyayang dari Siti Atikoh Supriyanti di balik kesuksesan dan keberhasilan Ganjar Pranowo hingga menjadi calon presiden pada Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Koordinator Wilayah Jamaah Muhibin Ning Atikoh Nusantara Sholihah Latief, usai menyatakan deklarasi dukungan untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Menurut Sholihah, Siti Atikoh adalah pendamping yang memberikan sangat banyak dukungan dan juga energi positif untuk Ganjar yang kini menjadi calon presiden.

"Di balik kesuksesan seorang suami pasti ada peran istri yang luar biasa. Kami meyakini dengan kapasitas Ibu Atikoh, beliau mampu mendampingi Bapak Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia," ujar Sholihah dalam keterangannya, Selasa (14/11/2023).

Ia menuturkan, Siti Atikoh dan Ganjar Pranowo sama-sama memiliki prinsip sebagai pasangan hidup yang harus saling mengisi peran dan saling memahami satu sama lain.

Itu ditunjukkan Atikoh dan Ganjar saat Atikoh sedang berada di Jepang untuk melanjutkan pendidikannya. Ganjar langsung mengambil alih posisi Atikoh dalam mendidik putra semata wayang mereka, Muhammad Zinedine Alam Ganjar.

Hubungan kekeluargaan Ganjar dan Atikoh yang harmonis dan ideal itu pun memberikan inspirasi dan motivasi, khususnya untuk ning-ning dalam memilih pemimpin yang harus dari seluruh aspek dan hal-hal yang mendasar.

"Sosok yang mampu menciptakan keluarga ideal karena pada saat beliau menyelesaikan studi di luar negeri, Pak Ganjar mengambil peran dalam membesarkan putranya. Itu berarti dukungan Pak Ganjar kepada perempuan Indonesia itu terbukti bahwa dalam realitanya, beliau menunjukkan konsep berkeluarga yang saling mendukung dijalankan dengan baik," ungkap Sholihah.

"Ketika Bu Atikoh mendapat kesempatan ke Jepang untuk belajar, maka Pak Ganjar mengambil alih peran beliau untuk membesarkan putranya dan tetap mendukung karir Bu Atikoh," lanjutnya.

Sementara itu dari segi ketokohan, Sholihah menilai Siti Atikoh adalah perempuan yang memiliki semangat tinggi, pintar, mandiri dan juga mudah diterima oleh seluruh kalangan, khususnya ning-ning.