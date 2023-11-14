39,6 Persen Anak Muda Indonesia Suka Capres Mantan Gubernur

JAKARTA - Katadata Insight Center mengeluarkan rilisnya berkaitan persepsi anak muda di Indonesia terhadap sosok capres-cawapres pada Pilpres 2024. Hasilnya, sebanyak 39,6 persen anak muda di Indonesia menyukai sosok capres yang pernah menjadi Gubernur dari sisi rekam jejaknya.

"Rekam jejak capres yang paling disukai oleh anak muda adalah gubernur sebanyak 39,6%, diikuti menteri sebanyak 23,1%, dan bupati/wali kota sebanyak 12,3%," ujar Manager Survei KIC, Satria Triputra pada wartawwn, Selasa (14/12/2023).

Menurutnya, seorang calon presiden dan wakil presiden dikatakan merepresentasikan anak muda apabila mampu menyuarakan kepentingan anak muda sebanyak 63,7%. Sementara usia muda 15,3% tidak terlalu dianggap sebagai representasi dari anak muda.

"Dalam memilih presiden dan wakil presiden, anak muda cenderung akan melihat kinerja rekam jejak 35,5% dan visi-misi program 29,8%. Sementara usia hanya berpengaruh kepada 1,1% anak muda. Berdasarkan generasi, milenial lebih banyak yang mempertimbangkan faktor kompetensi dan karakter personal dibandingkan Gen Z," tuturnya.

Dia menerangkan, inovatif 69,6%, jujur 69,3%, dan kreatif 66,7% adalah kualitas yang harus dimiliki oleh calon presiden dan wakil presiden agar mampu merepresentasikan anak muda.