Jalan Imam Bonjol Kembali Dibuka Usai Pengundian Nomor Urut Capres-Cawapres

JAKARTA - Petugas kepolisian telah membuka kembali Jalak Imam Bonjol setelah sebelumnya ditutup dan dilakukan sterilisasi karena adanya acara pengundian nomor urut Capres dan Cawapres di Kantor KPU RI, Selasa (12/11/2023).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Jalan Imam Bonjol kembali dibuka pada pukul 22.00 WIB. Sebagian kendaraan terlihat sudah mulai berlalu lalang di jalan tersebut yang sebelumnya telah disterilkan oleh pihak kepolisian.

Sebelumnya, KPU RI mengadakan acara pengundian nomor urut bagi Pasangan calon (Paslon) Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024 mendatang.

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menggunakan nomor urut 3 di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mereka, mendapatkan nomor urut tersebut usai melakukan antrean di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adapun, Anies Cak Imin mendapatkan nomor urut 1 sedangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2.

(Qur'anul Hidayat)