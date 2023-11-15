Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Nomor Urut 3, Angela Tanoesoedibjo: Persatuan Indonesia, Perindo!

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |01:26 WIB
Ganjar-Mahfud Nomor Urut 3, Angela Tanoesoedibjo: Persatuan Indonesia, Perindo!
Hary Tanoesoedibjo dan Angela Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Angela Tanoesoedibjo menyambut gembira pengundian nomor urut pasangan Capres-Cawapres yang dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (14/11/2023) malam.

Diketahui, pasangan Ganjar-Mahfud mendapatkan nomor urut 3 yang akan dipakai dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Kegembiraan itu tak terlepas dari makna di balik angka nomor tiga itu sendiri jika dikaitkan dengan sila ketiga dalam Pancasila yakni Persatuan Indonesia.

Sebab, sila ketiga Pancasila sendiri juga menggambarkan identitas dari partainya itu sendiri. "Nomor tiga, Persatuan Indonesia, Perindo!," kata Angela yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo bidang Ekonomi Digital & Kreatif, Selasa (14/11/2023).

Sementara, Ganjar Pranowo sebagai Capres yang didukung Perindo juga turut mengungkapkan kegimbaraannya dengan nomor tiga yang keluar dalam undiannya tersebut.

"Jadi kita mendapatkan nomor 3 itu pas, sesuai dengan sila ketiga "Persatuan Indonesia" kita satukan semuanya dalam proses politik yang menggembirakan," ujar Ganjar.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
