HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo soal Pilpres 2024: Bukan soal Kekuasaan tapi Masa Depan Indonesia

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |02:44 WIB
Ganjar-Mahfud MD. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo menegaskan bahwa dia maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bukan hanya sekedar meraih kekuasaan saja. Namun, juga untuk masa depan Indonesia.

Hal itu disampaikan usai pengundian nomor urut Capres Cawapres untuk Pilpres di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (14/11/2023).

"Sekali lagi saya ulang karena dalam kontestasi ini buat kami, ini bukan persoalan Ganjar bukan persoalan Mahfud, bukan sekedar hanya persoalan kekuasaan, ini adalah persoalan masa depan Indonesia yang mesti kita jaga bersama," jelasnya.

Dia pun meminta dukungan masyarakat untuk Pilpres 2024. Ganjar bersama Cawapres Mahfud MD siap untuk Indonesia menjadi lebih baik.

Ganjar Pranowo Ajak Masyarakat Ikut Pemilu 2024 Bebas KKN: Inilah Amanat Konstitusi 

"Mohon doa, mohon dukungannya Bismillahirrohmanirrohim Insya Allah pasangan Ganjar Mahfud siap untuk melaksanakan itu," ucapnya.

