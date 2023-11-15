Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Ajak Capres Cawapres Lain Tunjukkan Integritas dan Kejujuran di Pilpres 2024

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |04:06 WIB
Ganjar Ajak Capres Cawapres Lain Tunjukkan Integritas dan Kejujuran di Pilpres 2024
Ganjar-Mahfud MD tunjukkan salam metal. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo mengajak Capres Cawapres lainnya untuk berkontestasi dalam Pilpres 2024 dengan menjunjung tinggi integritas dan terbebas dari KKN.

Hal itu disampaikan usai pengundian nomor urut Capres Cawapres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).

"Saya terima kasih karena pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 punya komitmen yang sama. Kami sangat senang. Mari kita tunjukan integritas dan kejujuran itu sampai dengan pikiran, batin dan perkataan kita," jelasnya.

BACA JUGA:

Ganjar-Mahfud Nomor Urut 3, Angela Tanoesoedibjo: Persatuan Indonesia, Perindo! 

Ganjar Pranowo menuturkan bahwa semua elemen masyarakat harus bisa memastikan arah reformasi harus dituntaskan. Kata dia, demokrasi harus berjalan jujur dan adil (Jurdil).

"Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil," katanya.

Kata Ganjar, Pemilu 2024 nanti harus berjalan tanpa ada unsur KKN dan menjunjung tinggi integritas.

BACA JUGA:

Ganjar Pranowo Ajak Masyarakat Ikut Pemilu 2024 Bebas KKN: Inilah Amanat Konstitusi 

"Situasi yang bisa berjalan pada rel dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh, jauh sekali dari unsur KKN, harus kita pastikan," ucapnya.

Lanjut Ganjar, itulah amanat konstitusi yang wajib dipegang untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Sehingga, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap utuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement