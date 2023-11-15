Polda Metro Periksa Anak Buah Firli Bahuri Terkait Dugaan Pemerasan SYL





JAKARTA- Penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengusutan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diduga oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencananya hari ini Rabu (15/11/2023) penyidik melanjutkan proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi yang dilaksanakan di dua tempat yang berbeda.

Salah satu saksi yang diperiksa adalah pegawai KPK. Namun belum diketahui identitas saksi tersebut.

“Ada 1 pemeriksaan saksi pegawai KPK RI di Dittipidkor Bareskrim dan 1 pemeriksaan saksi di Subdit Tipidkor Ditreskrimsus PMJ,” ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Rabu (15/11/2023).

Kendati demikian Ade Safri belum mengungkap lebih jauh siapa saja identitas sosok saksi yang akan menjalani pemeriksaan hari ini, termasuk dengan apa saja materi dari pemeriksaan yang akan ditanyakan kepada saksi.