Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polda Metro Periksa Anak Buah Firli Bahuri Terkait Dugaan Pemerasan SYL

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |09:38 WIB
Polda Metro Periksa Anak Buah Firli Bahuri Terkait Dugaan Pemerasan SYL
Ketua KPK Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo/ist
A
A
A


JAKARTA- Penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengusutan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diduga oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencananya hari ini Rabu (15/11/2023) penyidik melanjutkan proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi yang dilaksanakan di dua tempat yang berbeda. 

Salah satu saksi yang diperiksa adalah pegawai KPK. Namun belum diketahui identitas saksi tersebut.

“Ada 1 pemeriksaan saksi pegawai KPK RI di Dittipidkor Bareskrim dan 1 pemeriksaan saksi di Subdit Tipidkor Ditreskrimsus PMJ,” ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Rabu (15/11/2023).

Kendati demikian Ade Safri belum mengungkap lebih jauh siapa saja identitas sosok saksi yang akan menjalani pemeriksaan hari ini, termasuk dengan apa saja materi dari pemeriksaan yang akan ditanyakan kepada saksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161074/kpk-2cig_large.jpg
KPK Dalami Fakta Persidangan Mantan Ketua Komisi IV DPR Terima Uang dan Jam Tangan Mewah dari SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150240/kpk-SjTL_large.jpg
KPK Panggil Sesditjen Perkebunan Kementan Terkait Korupsi Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147772/kasus_pengolahan_karet_kpk_periksa_kepala_biro_perencanaan_kementan-GbO2_large.jpg
Kasus Pengolahan Karet, KPK Periksa Kepala Biro Perencanaan Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144284/kpk_panggil_plt_irjen_kementan_terkait_tppu_syl-nICg_large.jpg
KPK Panggil Plt Irjen Kementan terkait TPPU SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124271/syl-8LiD_large.jpg
Korupsi SYL, KPK Geledah Kantor Hukum Febri Diansyah Visi Law Office dan Sita Dokumen Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118699/kpk-udqv_large.jpg
Kasasi Syahrul Yasin Limpo Ditolak, Ini Kata KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement