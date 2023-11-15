Gempa M3,2 Guncang Wilayah Tasikmalaya Jabar

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Rabu (15/11/2023), sekira pukul 09.25 WIB.

Berdasarkan data dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.87 Lintang Selatan - 107.83 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.2, 15-Nov-2023 09:25:01WIB, Lok:7.87LS, 107.83BT (64 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR), Kedlmn:57 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)