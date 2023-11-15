Ketika HT Posting Kebersamaan Ketum Parpol Pendukung Ganjar-Mahfud MD Jelang Pengambilan Nomor Urut Pilpres

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) membagikan kebersamaan menjelang pengambilan nomor urut peserta Pemilu 2024, pada Selasa 14 November 2023 malam.

Berdasarkan keterangan foto yang diunggah di lama Instagram HT, nampak Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, Ketum PPP Mardiono, dan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang.

“Persiapan menuju ke KPU untuk mengantar dan mengawal Paslon Ganjar-Mahfud dalam pengundian dan penetapan nomor urut Pilpres,” ujar HT.

Perlu diketahui, pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo - Mahfud MD resmi mendapat nomor urut 3 untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu setelah KPU RI melakukan pengundian nomor urut di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat.

Ganjar mengatakan, bahwa nomor urut tiga tersebut memiliki makna persatuan Indonesia, sesuai dengan sila ketiga Pancasila.

"Jadi kita mendapatkan nomor 3 itu pas, sesuai dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Kita satukan semuanya dalam proses politik yang menggembirakan," ujarnya usai pengundian nomor urut.

Lalu Cawapres Mahfud MD melemparkan pantun usai mendapat nomor urut 3 untuk Pilpres 2024. Mulanya, Mahfud mengaku senang mendapatkan nomor urut 3. Setelah itu dia menyampaikan pantun.