Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apakah Boleh Memajang Lukisan Nyi Roro Kidul? Simak Penjelasan Lengkapnya

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |10:15 WIB
Apakah Boleh Memajang Lukisan Nyi Roro Kidul? Simak Penjelasan Lengkapnya
Ilustrasi untuk aturan memajang lukisan Nyi Roro Kidul (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Banyak masyarakat Indonesia yang masih bingung apakah boleh memajang lukisan Nyi Roro Kidul?

BACA JUGA:

Kisah Letusan Maha Dahsyat Gunung Tambora yang Dikira Suara Meriam Nyi Roro kidul 

Karena sejatinya memajang lukisan dalam rumah memang akan menambah estetika dan nuansa menjadi lebih hidup dan berwarna. Namun perlu diketahui bahwa tidak sembarangan lukisan bisa kamu pajang dengan bebas di dinding rumah.

Sebab ada berbagai mitos dan kepercayaan terkait memajang tokoh spiritual seperti lukisan Nyi Roro Kidul. Informasi selengkapnya bisa kamu baca lebih detail dan temukan dengan mudah melalui ulasan satu ini.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (15/11/2023) terkait bolehkah memajang lukisan Nyi Roro Kidul dalam rumah? 

Apakah Boleh Memajang Lukisan Nyi Roro Kidul

Tidak bisa dipungkiri bahwa memajang sebuah lukisan sosok seperti Nyi Roro Kidul dalam rumah memang mencerimkan jiwa seni yang tinggi. Sebab lukisan sosok membawa nilai kesenian yang apik dan tampak hidup.

Namun alangkah lebih baik jika mulai dari sekarang kamu segera melepas pajangan lukisan sosok goib dan spiritual tersebut. Mengapa demikian?

Sebab hal ini berpotensi membuat lingkungan rumahmu bisa menjadi sarang hantu. Mulai dari lukisan sosok goib seperti Nyi Roro Kidul hingga lukisan binatang buas sebaiknya dihindari mulai dari saat ini. Telah banyak sekali kasus rumah angker yang diakibatkan karena energi negatifnya bersarang dalam lukisan

Pada dasarnya memajang lukisan goib dan spiritual sepert Nyi Roro Kidul dalam rumah diharamkan. Melansir Islam NU, menjelaskan pendapat para ulama dalam menentukan kategori lukisan atau gambar yang dilarang oleh syara’ untuk membuat ataupun menyimpannya.

Namun para ulama sepakat atas keharaman suatu gambar ketika memenuhi lima kategori berikut:

فعلم أن المجمع على تحريمه من تصوير الأكوان ما اجتمع فيه خمسة قيود عند أولي العرفان أولها ؛ كون الصورة للإنسان أو للحيوان ثانيها ؛ كونها كاملة لم يعمل فيها ما يمنع الحياة من النقصان كقطع رأس أو نصف أو بطن أو صدر أو خرق بطن أو تفريق أجزاء لجسمان ثالثها ؛ كونها في محل يعظم لا في محل يسام بالوطء والامتهان رابعها ؛ وجود ظل لها في العيان خامسها ؛ أن لا تكون لصغار البنان من النسوان فإن انتفى قيد من هذه الخمسة . . كانت مما فيه اختلاف العلماء الأعيان . فتركها حينئذ أورع وأحوط للأديان

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/337/3128352//viral-l5oV_large.jpg
Kisah Kemuculan Nyi Roro Kidul Akibat Gejala Alam saat Panembahan Senopati Bertapa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/337/3098229//pangeran_diponegoro-jR3P_large.jpg
Ketika Ratu Laut Selatan Tak Berani Ganggu Pangeran Diponegoro yang Bersemedi 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement