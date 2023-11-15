Profil Abdul Ghani Kasuba, Gubernur Maluku Utara yang Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

JAKARTA - Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, secara tegas mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dukungan ini diumumkan setelah PDIP secara resmi mendeklarasikan pasangan tersebut pada tanggal 18 Oktober 2023.

Abdul Ghani Kasuba, yang telah menjabat sebagai gubernur selama dua periode, memberikan dukungan tersebut usai acara gerakan menanam cabe, bawang merah, dan tomat di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Rabu (25/10/2023).

Dalam pernyataannya, Gani menyatakan bahwa Ganjar Pranowo adalah pilihannya untuk menjadi presiden, dan ia berkomitmen untuk memenangkan pasangan tersebut di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Insya Allah, yang jelas tetap Pak Ganjar saya punya Presiden." ujar Kasuba kepada salah satu media nasional.

Selain mendukung, Kasuba merencanakan kunjungan Ganjar Pranowo ke Maluku Utara, meskipun waktu pastinya belum diungkapkan.

"Pak Ganjar Pranowo mau datang (ke Maluku Utara), Insya Allah kita siap menangkan beliau," ungkap Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Abdul Ghani Kasuba, lahir pada 21 Desember 1951, merupakan tokoh yang memegang peranan penting di panggung politik dan pendidikan di Maluku Utara. Gani Kasuba telah menjalani dua periode sebagai Gubernur Maluku Utara, yaitu pada 2014–2019 dan 2019–2024, serta sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara pada periode 2008–2013.

Sejak kecil, Abdul Ghani tumbuh di Bibinoi, Maluku Utara, dan menggeluti pendidikan di sekolah Islami yang didirikan oleh Yayasan Al-Khairat. Pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Madrasah Mualimin Al-Khairat setingkat SMA. Ghani melanjutkan studi tinggi di Fakultas Dakwah Universitas Islam Madinah. Setelah kembali dari Madinah, ia berdedikasi kepada Yayasan Al-Khairat sebagai Kepala Inspeksi, mendirikan sekolah-sekolah di wilayah terpencil dari Maluku Utara hingga Papua.

Ghani Kasuba terlibat dalam kegiatan politik saat Partai Dakwah tertarik pada kontribusinya dalam bidang dakwah. Pada Pemilu Legislatif 2004, meskipun dengan keterbatasan finansial, Ghani berhasil terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009. Kiprahnya dalam dunia politik semakin mengukuhkan dirinya ketika kemudian dipercaya untuk memimpin Maluku Utara sebagai Gubernur.