HOME NEWS NASIONAL

HT Beberkan Alasan Perindo Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |10:26 WIB
HT Beberkan Alasan Perindo Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan, Partai Perindo memilih mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, karena ingin bersama-sama membangun Indonesia menjadi negara maju.

Hal itu disampaikan HT saat memberikan sambutan Deklarasi Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia Pro Ganjar-Mahfud di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa 14 November 2023 malam.

“Tentunya yang kita inginkan bagaimana kita bisa bersama-sama membangun Indonesia ke depan, sehingga mencapai tujuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar HT seraya membagikan foto serta video acara pada laman Instagram miliknya, Rabu (15/11/2023).

HT menegaskan, sudah menjadi keinginan bersama untuk menyaksikan Indonesia menjadi negara maju. “Kita ingin di tahun emas, Indonesia 2045 menjadi negara maju atau menjadi negara keempat atau kelima terbesar dunia,”jelasnya.

“Di tahun 2045, per capita income, itu pendapatan masyarakat kita rata-rata setahun diharapkan bisa mencapai USD 23 ribu kurang lebih per orang per tahun,” sambungnya.

Untuk itu, HT menambahkan, pertumbuhan ekonomi harus di atas 6%. “Dan, itu hanya bisa dilakukan dengan membangun masyarakat produktif, khususnya di kalangan bawah. Dengan kebijakan yang berpihak yang memberikan kesempatan mereka menjadi produktif, naik kelas lebih cepat, sehingga mesin ekonomi Indonesia ke depan ini akan bisa lebih besar lagi, tujuan Indonesia Emas di 2045 bisa tercapai,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
