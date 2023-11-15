Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah Nomor Urut Capres Cawapres Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |10:36 WIB
Sejarah Nomor Urut Capres Cawapres Indonesia
Ilustrasi sejarah nomor urut capres (Foto: Okezone)
JAKARTA - Sejarah daftar nomor urut Capres dan Cawapres Indonesia yang telah dimulai pada tahun 2004. Apalagi saat ini pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan digelar pada 2024.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah mengundi nomor urut dari pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden Indonesia.

Berikut ini sejarah daftar nomor urut Capres dan Cawapres:

-Pemilu Presiden 2004

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004 diikuti oleh 5 pasang calon dengan urutan sebagai berikut:

* Nomor Urut 1 Wiranto-Salahuddin Wahid

* Nomor Urut 2 Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi

* Nomor Urut 3 Amien-Siswono

* Nomor Urut 4 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK)

* Nomor Urut 5 Hamzah Haz-Agum Gumelar

Pemilihan umum ini berlangsung selama dua putaran. Pada putaran kedua, secara resmi pasangan SBY-JK memenangkan pemilu dan menjadi presiden dan wakil presiden periode 2004-2009.

