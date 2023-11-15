Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Sebut Tiga Isu Krusial di Pemilu 2024: Hoaks, Politik Identitas, dan Politik Uang

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |11:00 WIB
Wapres Sebut Tiga Isu Krusial di Pemilu 2024: Hoaks, Politik Identitas, dan Politik Uang
Wakil Presiden Maruf Amin (Foto: MPI/Binti)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyebut ada tiga isu krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tiga itu itu diantaranya hoaks, politik identitas, dan politik uang yang harus dihindari.

“Saya berpendapat ada tiga isu krusial dalam Pemilu 2024 yang mesti dihindari, karena akan menghambat proses peningkatan kualitas dan pendewasaan demokrasi di Indonesia. Pertama, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi seputar pemilu. Lalu, politik identitas, serta politik uang,” ungkap Wapres saat peresmian pembukaan Habibie Democracy Forum Tahun 2023, di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Untuk itu, Wapres mendorong semua pihak agar bekerja sama untuk menyukseskan Pemilu 2024. Dia pun berharap agar partisipasi pemilih meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019, dimana tingkat partisipasi pemilih menyentuh angka 81,93%.

“Saya berharap, Pemilu 2024 nanti berjalan lancar sehingga tingkat partisipasi pemilih akan meningkat,” ujarnya.

1 2
      
Topik Artikel :
Maruf Amin pemilu Pemilu 2024
