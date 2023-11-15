Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komjen Fadil Imran Ungkap Tiga Operasi Besar Polri Amankan Pemilu 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |11:39 WIB
Komjen Fadil Imran Ungkap Tiga Operasi Besar Polri Amankan Pemilu 2024
Komjen Fadil Imran Ungkap Tiga Operasi saat Pemilu/MPI
A
A
A

JAKARTA - Kabarhakam Komjen Mohammad Fadil Imran mengungkapkan tiga operasi yang akan dilakukan pihaknya dalam mengamankan Pemilu 2024.

Ketiga operasi itu, dilakukan dalam tahapan pendaftaran capres-cawapres hingga pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden terpilih.

"Adapun 3 pengamanan pemilu yang dilaksanakn polri, pertama adalah operasi nusantara cooling system," kata Fadil saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Jenderal Bintang tiga ini menjelaskan, operasi nusantara cooling system ditujukan untuk mendeteksi penyelidikan, pengamanan tertutup dan penggalangan intelijen dan penggalangan eskalasi pada potensi sampai dengan ambang gangguan.

"Kedua operasi Mantap Brata, operasi Mantap Brata adalah operasi pengamanan ambang gangguan dan gangguan nyata dalam pemilu tahun 2024. Dan yang ketiga adalah operasi kontigensi Aman Nusa 1, 2, dan 3," terang Fadil.

Mantan Kapolda Jaya ini menjelaskan, operasi kontigensi ini bertujuan untuk menangani gangguan nyata yang bersifat kontijensi dan disebabkan oleh konflik sosial bencana alam dan terorisme.

Halaman:
1 2
      
