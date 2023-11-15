Gabungan Kiai dan Ustadz Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

JAKARTA - Sekitar 70 Kiai dan ustadz deklarasi dukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024. Mereka merupakan alumni berbagai pesantren modern dan tradisionalis di Indonesia yang tergabung dalam Relawan Santri Spartan.

Deklarasi mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut tiga itu dilangsungkan di pelataran Beranda Politik, bilangan Utan Kayu, Jakarta, pada Rabu, 15 November 2023.

"Setelah mengamati, mencermati dan merenungkan situasi perpolitikan nasional menjelang Pilpres 2024, kami Relawan Santri Spartan berketetapan hati dan sudah mantap dalam mendukung Ganjar-Mahfud untuk memenangkan Pilpres 2024," ujar Pembina Relawan Santri Spartan Budi Firmansyah, Rabu (15/11/2023).

Budi yang merupakan salah seorang alumnus Pesantren Gontor sangat yakin, di tangan Ganjar-Mahfud, Indonesia akan menjadi lebih kuat dan lebih cepat maju secara ekonomi, berkeadilan secara hukum, dan tidak terjatuh ke jurang otoritarianisme dan penyelewengan politik untuk kepentingan keluarga dan golongan tertentu.

"Setidaknya ada 3 alasan kenapa kami mantap mendukung pasangan ini berdasarkan perenungan kami atas tradisi kaum santri," imbuhnya.

Pertama, karena alasan suluk, aspek perilaku atau etiket kedua pasangan ini. Ganjar-Mahfud adalah pasangan yang paling baik suluk-nya di antara pasangan-pasangan lain.

Kedua, karena faktor nazofah atau kebersihan. Ganjar-Mahfud adalah sosok-sosok yang bersih secara personal maupun tatkala menjalankan amanat kepemimpinan di dalam pemerintahan.

Ketiga, alasan muwazobah alias ketekunan dan pengalaman nyata di berbagai jenjang karir politik mereka. Mereka adalah sosok-sosok yang sangat berpengalaman, berprestasi, tuntas dan husnul khatimah dalam menjalankan amanat.

Kiai NU dari Bandung, Ule Suparman, mengungkapkan, bahwa Ganjar-Mahfud merupakan pasangan paling sempuran jika melihat bibit, bebet dan bobot. Misalnya, Ganjar merupakan nasionalis sekaligus santri.

"Dia bahkan dapat dipanggil Gus Ganjar karena menikah dengan Ibu Siti Atiqoh Supriyanti, puteri seorang kiai besar dari Purbalingga," ujarnya.