Pertemuan dengan Tiga Cawapres Tak Kunjung Terlaksana, Maruf Amin: Sibuk Semua

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespon pertemuan dengan tiga calon wakil presiden (cawapres). Sebelumnya, Wapres direncanakan akan bertemu tiga cawapres yakni Mahfud MD, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Gibran Rakabuming Raka pada Senin, 6 November 2023 lalu.

“Mengenai pertemuan itu, memang semula dirancang untuk bertemu. Tapi para cawapres itu kan sibuk semua. Apakah masih ada, kita lihat saja. Apa masih memerlukan itu untuk dilaksanakan apa tidak, kita lihat situasinya,” ungkap Wapres usai menghadiri acara pembukaan Habibie Democracy Forum Tahun 2023, di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Sebelumnya, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengungkapkan batalnya pertemuan Wapres dengan tiga cawapres. Masduki pun mengatakan pertemuan itu akan dijadwalkan kembali.“Segera dijadwalkan waktu yang cocok untuk pertemuan tersebut.”

Saat itu, Masduki menjelaskan bahwa penundaan ini dikarenakan Wapres harus melaksanakan rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka.

“Adapun penundaan ini, disebabkan Wapres Ma’ruf Amin harus menghadiri hal yang sangat penting. Yaitu Rapat Internal bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka dan beberapa agenda kenegaraan lainnya,” papar Masduki.

(Khafid Mardiyansyah)