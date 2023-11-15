Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ayo Ikuti Program XVG Talents dari Relawan Ganjar-Mahfud, Ada Total Hadiah hingga Ratusan Juta Rupiah!

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |16:53 WIB
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Kelompok relawan Ganjar-Mahfud, dalam Extravaganjar (XVG) membuat program bertajuk “XVG Talents” yang dibuat sebagai upaya menyentuh kalangan Gen Z yang merupakan mayoritas pemilih pada Pemilu 2024 nanti.

XVG Talents mengadakan Lomba Cipta Lagu dan Kompetisi Menyanyi. Ajang lomba ini akan menemukan kembali bakat-bakat di industri musik yang kini makin ketat dengan kompetisi.

Yuk Daftar XVG Talents!

Untuk para anak muda yang ingin menunjukan kreativitasnya, yuk ikuti kompetisi ini. Pendaftarannya bisa dilakukan melalui google form: https://bit.ly/XVGTalent-2023.

Langkah pendaftaran pun sangat mudah, para peserta diharuskan mengisi kolom form pendaftaran dengan lengkap. Kemudian, peserta juga diwajibkan mengunggah kartu identitas masing-masing & foto dalam format PDF.

Unutk yang ingin mengikuti Lomba Cipta Lagu, maka lagu yang akan dilombakan juga harus diunggah bersama dengan melampirkan liriknya.

Untuk peserta yang tertarik kompetisi bernyanyi solo atau grup band, ada 4 lagu yang bisa dijadikan pilihan, yaitu sebagai berikut:

1. Rumah Kita Extravaganjar: https://bit.ly/HymneRumahKitaExtravaganjar

2. Semangat Juang XVG: https://bit.ly/SemangatJuangXVG

3. Ya Ganjar Mahfud: https://bit.ly/YaGanjarMahfud

4. Njar Ji Njar Beh: https://bit.ly/NjarJiNjarBeh

Setelah pendaftaran berhasil, para peserta akan menerima email konfirmasi. Para peserta juga diwajibkan untuk follow akun official XVG di Instagram @extravaganjarofficial. Informasi yang lebih lengkap tentang lomba tersebut juga ada di akun instragram XVG.

Telusuri berita news lainnya
