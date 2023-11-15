Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasto Bocorkan Apa yang Diucapkan Kaesang saat Sungkem ke Megawati

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |17:39 WIB
Hasto Bocorkan Apa yang Diucapkan Kaesang saat Sungkem ke Megawati
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan pembicaraan antara Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep serta Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Diketahui, momen itu terjadi saat Kaesang sungkem kepada Megawati saat pengundian nomor urut paslon capres-cawapres di KPU pada Selasa (14/11/2023) malam.

Hasto berkata, Kaesang sempat menyampaikan cerita kala dirinya menjadi Ketua Umum DPP PSI saat sungkem ke Megawati.

"Ya Mas Kaesang cerita menjadi jetua umum PSI. Itu saja," kata Hasto saat ditemui di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Kemudian, kata Hasto, Kaesang dan Megawati bersalaman. Ia juga berkata, Megawati sempat merespon Kaesang.

"Ya terus salaman, kita sama-sama. Selamat menjadi Ketum PSI, kan, sudah tahu sudah diberitakan ya," terang Hasti.

Hasto pun membantah bahwa Megawati menolak sungkeman Kaesang. Ia menegaskan, pihaknyabtak ingin larurt dalam drama kabar tersebut. "Ya sudahlah kita udah enggak perlu lagi drama-drama," ucapnya.

"Yang penting dengan nomor tiga, Pak Ganjar Prof Mahfud bekerja memberikan jawaban yang terbaik, karena prosesnya muncul dengan jalan lurus, bukan dengan jalan manipulasi hukum di MK. Tetapi dengan jalan tidak mencederai demokrasi," tambah Hasto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310//pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182281//pdip-rH67_large.jpg
Singgung Perjuangan Bung Karno, Hasto: Jangan Pernah Jadi Penikmat Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182029//agus_taufik-nb13_large.jpg
Fenomena Zohran Mamdani dan Energi Baru Politik Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement