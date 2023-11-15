Hasto Bocorkan Apa yang Diucapkan Kaesang saat Sungkem ke Megawati

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan pembicaraan antara Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep serta Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Diketahui, momen itu terjadi saat Kaesang sungkem kepada Megawati saat pengundian nomor urut paslon capres-cawapres di KPU pada Selasa (14/11/2023) malam.

Hasto berkata, Kaesang sempat menyampaikan cerita kala dirinya menjadi Ketua Umum DPP PSI saat sungkem ke Megawati.

"Ya Mas Kaesang cerita menjadi jetua umum PSI. Itu saja," kata Hasto saat ditemui di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Kemudian, kata Hasto, Kaesang dan Megawati bersalaman. Ia juga berkata, Megawati sempat merespon Kaesang.

"Ya terus salaman, kita sama-sama. Selamat menjadi Ketum PSI, kan, sudah tahu sudah diberitakan ya," terang Hasti.

Hasto pun membantah bahwa Megawati menolak sungkeman Kaesang. Ia menegaskan, pihaknyabtak ingin larurt dalam drama kabar tersebut. "Ya sudahlah kita udah enggak perlu lagi drama-drama," ucapnya.

"Yang penting dengan nomor tiga, Pak Ganjar Prof Mahfud bekerja memberikan jawaban yang terbaik, karena prosesnya muncul dengan jalan lurus, bukan dengan jalan manipulasi hukum di MK. Tetapi dengan jalan tidak mencederai demokrasi," tambah Hasto.