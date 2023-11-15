Ganjar-Mahfud Nomor Urut 3: Pertama Dilihat, Kedua Dipikir dan Ketiga Dicoblos

JAKARTA - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono optimistis pasangan Ganjar-Mahfud dapat memenangkan Pilpres 2024 lewat nomor urut tiga.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri pengundian nomor urut Capres Cawapres untuk Pilpres 2024, di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Selasa 14 November 2023.

“Kalau yang pertama dilihat, yang kedua dipikir, yang ketiga dicoblos. Insya Allah dengan nomor urut tiga ini berkah dan Ganjar-Mahfud satu putaran bisa memenangkan Pilpres yang akan datang,” tutur Muhamad Mardiono.

Mardiono menyebut, nomor urut tiga sangat cocok karena memiliki banyak arti. Salah satunya nomor urut tiga sesuai dengan partai berlambang Kabah yang memiliki huruf P sebanyak tiga kali.

“Alhamdulillah pasangan Ganjar-Mahfud mendapatkan nomor urut tiga, di mana nomor ini nomornya PDIP dan PPP yaitu P-nya ada tiga. Ini sangat tepat, semuanya tentu Allah sudah memberikan sebuah isyarat," ujarnya.

"Saya yakini pertemuan Pak Ganjar dan Pak Mahfud karunia dari Allah untuk Bangsa Indonesia,” imbuhnya.