INFOGRAFIS INDEKS
NEWS NASIONAL

Diperiksa KPK, Ketua Komisi IV DPR Dicecar soal Anggaran dan Pengawasan Terkait SYL

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |20:28 WIB
Diperiksa KPK, Ketua Komisi IV DPR Dicecar soal Anggaran dan Pengawasan Terkait SYL
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin usai diperiksa KPK (Foto: Nur Khabibi)
JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin selesai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyeret eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Sudin menyebutkan materi pemeriksaan. "Hanya ditanya mengenai anggaran dan pengawasan saja, itu saja. Yang lain nanti tanyakan ke penyidik. Coba tanya penyidik sudah saya jawab," ujar Sudin di kantor lembaga antirasuah, Rabu (15/11/2023).

Selain Sudin, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi lainnya, yakni Ali Jamil selaku Dirjen Prasarana dan Sarana (PSP), Jamil Baharudin selaku Kabag Umum PSP, Panji Harjanto selaku ajudan SYL, dan Anis selaku Kapoksi Substansi pada Direktorat Pembiayaan Ditjen PSP Kementan. 

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan SYL sebagai tersangka. Politikus NasDem tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan suap terkait promosi jabatan di lingkungan Kementan.

SYL ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yakni, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat Mesin Pertanian, M Hatta (MH). SYL diduga menginstruksikan Kasdi dan Hatta untuk mengumpulkan uang terkait promosi jabatan di Kementan.

Adapun, harga yang dipatok untuk para Eselon I agar mendapatkan jabatan di Kementan yakni kisaran 4.000 hingga 10.000 dollar Amerika Serikat atau setara ratusan juta rupiah. SYL diduga aktor tertinggi yang memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan uang promosi jabatan tersebut.

Kasus ini bermula ketika SYL membuat kebijakan personal terkait adanya pungutan maupun setoran di antaranya dari ASN internal Kementan. Pungutan atau setoran tersebut dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya.

