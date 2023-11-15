Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR: Bantuan BLT El Nino Harus Disalurkan Tepat Sasaran!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |20:36 WIB
DPR: Bantuan BLT El Nino Harus Disalurkan Tepat Sasaran!
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah dapat menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino bagi masyarakat secara tepat sasaran. Bantuan tersebut harus betul-betul diberikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"DPR mendukung upaya pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak El Nino, dengan syarat BLT tepat sasaran dan prosesnya dilakukan dengan kebijakan yang bijaksana, adil, dan terencana," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).

Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumumkan penyaluran BLT El Nino bagi 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total dana mencapai Rp7,52 triliun pada akhir tahun 2023 ini. BLT El Nino ini akan dicairkan untuk periode November dan Desember 2023, dengan rencana realisasi transfer satu kali sebesar Rp400.000.

Bantuan tersebut memang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak badai El Nino. Meski begitu, ada masyarakat yang belum tentu mendapatkan BLT ini.

Puan pun mendorong pemerintah untuk melakukan update data penerima bantuan sosial. Sehingga masyarakat yang benar-benar terdampak badai El Nino akan memperoleh haknya.

"Jangan sampai, masyarakat yang justru terdampak badai El Nino malah tidak mendapat bantuan karena ketidakakuratan data. Mereka seperti petani yang mengalami gagal panen dan masyarakat di daerah yang mengalami krisis air bersih karena musim kemarau harus menjadi perhatian pemerintah," tegas Puan.

