HOME NEWS NASIONAL

TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Deputi Inklusi, Dipimpin Jaleswari Pramodhawardhani

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |20:46 WIB
TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Deputi Inklusi, Dipimpin Jaleswari Pramodhawardhani
TPN Ganjar-Mahfud bentuk kedeputian inklusi. (MPI/Bachtiar Rojab)
JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengumumkan kedeputian baru yaitu Deputi Inklusi yang berisi para perempuan hebat.

Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud akan dipimpin Jaleswari Pramodhawardhani. Keberadaan deputi Inklusi adalah bentuk komitmen TPN Ganjar-Mahfud untuk menyertakan semua kelompok atau individu dalam membangun bangsa.

"TPN Ganjar-Mahfud hari ini kedatangan para perempuan hebat yang aktif di berbagai bidang mulai dari politik, demokrasi, antikorupsi hingga isu lingkungan," kata Arsjad Rasjid usai Rapat Pimpinan Parpol Koalisi Ganjar-Mahfud di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Menurut Arsjad, kehadiran teman-teman perempuan hebat ini tentu menjadi suntikan energi baru bagi TPN Ganjar-Mahfud. Tidak hanya untuk pemenangan, tapi juga untuk memperjuangankan nilai-nilai, menyelamatkan demokrasi seperti yang disampaikan Ganjar Pranowo dalam pidatonya di KPU saat pengambilan nomor urut capres-cawapres.

"Kami percaya perempuan memiliki peran yang besar dalam membangun Indonesia ke depan," kata Arsjad.

Pada kesempatan itu, Arsjad menjelaskan, TPN Ganjar-Mahfud kembali mengadakan rapat rutin bersama dengan pimpinan parpol dan Tim Pemenangan Daerah (TPD) yang terus bekerja dan bersama-sama memenangkan pasangan Ganjar dan Mahfud di Pilpres 2024.

Arsjad mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud optimistis, terutama setelah mendapatkan nomor urut 3 yang sudah dilakukan oleh KPU.

"Alhamdulillah, nomor urut paslon sudah didapat. Dua minggu lagi kami akan memasuki masa kampanye," kata Arsjad.

Telusuri berita news lainnya
