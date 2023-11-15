Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Nomor Urut 3, BMI: Sesuai dengan Sila Ketiga, Persatuan Indonesia

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |20:52 WIB
Ganjar-Mahfud Nomor Urut 3, BMI: Sesuai dengan Sila Ketiga, Persatuan Indonesia
Pendukung Ganjar-Mahfud saat di KPU RI (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, mendapatkan nomor urut 3 dalam perhelatan Pilpres 2024 mendatang.

Menanggapi hal itu, Banteng Muda Indonesia (BMI) menyambut baik terpilihnya nomor urut 3 untuk Pilpres 2024 mendatang. Nomor yang bukan sekadar angka, melainkan simbolisasi dari Sila Ketiga Pancasila, persatuan Indonesia.

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu BMI, Andhika Putra Wijaya mengatakan, BMI bersiap memperkuat keterlibatannya dalam Tim Pemenangan (TPN), meneguhkan komitmennya untuk menjadikan pemilu kali ini sebagai tonggak bersejarah yang aman, adil, dan jujur.

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar, kita harus bersyukur karena nomor 3 itu nomor dari Sila di Pancasila. Sila ke-3 persatuan Indonesia yang dimana Pak Ganjar berharap setelah pemilu ini Indonesia bisa bersatu kembali, rukun, dan juga menjalani kehidupan sebagai berbangsa dan bernegara," ungkap Andhika dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).

Telusuri berita news lainnya
