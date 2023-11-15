OTT di Bondowoso, KPK Dikabarkan Tangkap Kajari hingga Pejabat Dinas PUPR Bondowoso

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Rabu (15/11/2023) siang.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK dikabarkan menangkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kasipidsus Bondowoso.

"Yang ditangkap Kajari, Kapidsus, dan beberapa pihak dari staf Dinas PUPR Bondowoso," kata sumber yang enggan disebutkan namanya.

Terkait kabar tersebut, MNC Portal Indonesia mencoba menghubungi pihak Kejaksaan Agung (Kejagung). Saat dikonfirmasi, Kejagung akan mengecek lebih jauh lagi sebelum memberikan informasi kepada publik.

"Saya konfirmasi dulu ke bidang teknis, saya belum ada informasinya yang akurat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana saat dikonfirmasi.

"Benar KPK tadi siang sekitar jam 11.30 melakukan tangkap tangan di wilayah Bondowoso," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat dikonfirmasi MNC Portal, Rabu (15/11/2023).