HOME NEWS NASIONAL

OTT di Bondowoso, KPK Dikabarkan Tangkap Kajari hingga Pejabat Dinas PUPR Bondowoso

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |23:13 WIB
OTT di Bondowoso, KPK Dikabarkan Tangkap Kajari hingga Pejabat Dinas PUPR Bondowoso
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Rabu (15/11/2023) siang.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK dikabarkan menangkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kasipidsus Bondowoso.

"Yang ditangkap Kajari, Kapidsus, dan beberapa pihak dari staf Dinas PUPR Bondowoso," kata sumber yang enggan disebutkan namanya.

Terkait kabar tersebut, MNC Portal Indonesia mencoba menghubungi pihak Kejaksaan Agung (Kejagung). Saat dikonfirmasi, Kejagung akan mengecek lebih jauh lagi sebelum memberikan informasi kepada publik.

"Saya konfirmasi dulu ke bidang teknis, saya belum ada informasinya yang akurat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana saat dikonfirmasi.

Diberitakan sebelumnya, Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap (OTT). Kali ini, tim KPK menggelar operasi senyap di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. KPK dikabarkan menangkap pejabat daerah dalam OTT tersebut.

"Benar KPK tadi siang sekitar jam 11.30 melakukan tangkap tangan di wilayah Bondowoso," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat dikonfirmasi MNC Portal, Rabu (15/11/2023).

