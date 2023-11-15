Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jakarta, Dua Wilayah Ibu Kota Diguyur Hujan saat Malam Hari

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |04:37 WIB
Cuaca Jakarta, Dua Wilayah Ibu Kota Diguyur Hujan saat Malam Hari
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Rabu (15/11/2023). Sejumlah wilayah diguyur hujan saat malam hari.

BMKG lewat situs resminya menginformasikan, cuaca seluruh Ibu Kota Jakarta cerah berawan pada pagi hari. Sementara saat siang, cuaca Ibu Kota berawan.

BACA JUGA:

Gempa M5,2 di Sangihe Sulut, BMKG: Akibat Aktivitas Subduksi Cotabato Trench 

Hujan terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada malam hari. Sementara wilayah lain berawan.

BMKG memberikan peringatan dini waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Jaktim pada malam hari.

BACA JUGA:

BMKG Mencatat 55 Daerah di 12 Provinsi Tidak Turun Hujan Lebih dari Dua Bulan 

Adapun suhu berkisar antara 23-34 derajat celsius dengan kelembapan 65-90 persen.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
