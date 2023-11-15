Cuaca Jakarta, Dua Wilayah Ibu Kota Diguyur Hujan saat Malam Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Rabu (15/11/2023). Sejumlah wilayah diguyur hujan saat malam hari.

BMKG lewat situs resminya menginformasikan, cuaca seluruh Ibu Kota Jakarta cerah berawan pada pagi hari. Sementara saat siang, cuaca Ibu Kota berawan.

Hujan terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada malam hari. Sementara wilayah lain berawan.

BMKG memberikan peringatan dini waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Jaktim pada malam hari.

Adapun suhu berkisar antara 23-34 derajat celsius dengan kelembapan 65-90 persen.

