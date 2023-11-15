Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3.906 Personel TNI-Polri Kawal Konser Coldplay di GBK Hari Ini

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |07:39 WIB
3.906 Personel TNI-Polri Kawal Konser Coldplay di GBK Hari Ini
Ribuan Petugas Amankan Konser Coldplay/Ilustrasi Okezone
A
A
A

JAKARTA- Aparat gabungan Polri dan TNI telah menyiapkan sebanyak 3.906 personel untuk pengamanan jalannya konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, hari ini, Rabu (15/11/2023).

"3.906 personel (amankan konser Coldplay di Jakarta)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, kepada wartawan.

Trunoyudo mengatakan 3.906 personel itu gabung dari anggota Polda Metro, Polres, hingga BKO dari TNI AD dan pemda DKI Jakarta.

Rinciannya yaitu 2.626 personel Polda Metro, 299 personel dari Polres, 981 personel BKO dari TNI AD hingga Pemda DKI.

Dia meminta semua pihak, baik penonton konser maupun masyarakat Jakarta secara keseluruhan agar menjaga ketertiban dan keamanan selama konser Coldplay berlangsung.

"Kami mengimbau masyakarat untuk menjaga ketertiban dan keamanan secara umum," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
