HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan Lebat, Turap Setinggi Dua Meter di Cimanggis Longsor

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |08:20 WIB
Diguyur Hujan Lebat, Turap Setinggi Dua Meter di Cimanggis Longsor
Turap longsor di Cimanggis Depok (foto: dok ist)
A
A
A

DEPOK - Satuan Tugas (Satgas) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok diterjunkan guna melakukan penanganan longsor turap setinggi 2 meter, di RT 7 RW 1 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis.

Kepala DPUPR Depok, Citra Indah Yulianty mengatakan, turap tersebut longsor akibat tidak mampu menampung debit air yang cukup deras ketika hujan lebat. Akibatnya, material turap longsor dan menutupi sebagian aliran outlet Situ Gadog.

“Tinggi turap yang longsor 2 meter dengan panjang 13 meter. Kami turunkan satgas sebanyak satu regu atau 10 personel dan ditangani secara manual,” kata Citra dalam keterangannya dikutip, Rabu (15/11/2023).

Citra menambahkan, untuk sementara pihaknya melakukan pengangkatan material longsor. Agar tidak menutupi aliran outlet Situ Gadog.

Halaman:
1 2
      
