Mobil Sedan Tabrak Pohon di Puri Kembangan, Lalin Sempat Tersendat

JAKARTA - Sebuah mobil sedan menabrak pohon di kawasan Kembangan, Jakarta Barat atau tepatnya di Jalan Puri Mansion Kembangan Selatan pagi ini.

“Kecelakaan mobil menabrak pohon di Jl. Puri Mansion Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat,” tulis TMC Polda Metro Jaya melalui akun X atau dulunya Twitter, Rabu (15/11/2023).

Berdasarkan foto yang diunggah TMC Polda Metro Jaya , terlihat kendaraan sedan tersebut ringsek pada bagian depan akibat menabrak pohon.

Kemudian, terlihat kaca pada bagian depan mobil tersebut pecah dan rusak usai menabrak pohon tersebut. Selain itu, tampak arus lalu lintas sedikit tersendat akibat terjadinya peristiwa itu.

“Saat ini sudah selesai penanganan unit Laka Lantas Jakbar,” jelas TMC Polda Metro.

Hingga kini, belum diketahui penyebab dari tabrakan yang terjadi di kawasan Kembangan Jakarta Barat tersebut.

(Awaludin)