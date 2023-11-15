Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Ini, Polisi Periksa Dua Saksi di Kasus SYL, Salah Satunya Pegawai KPK

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |09:33 WIB
Hari Ini, Polisi Periksa Dua Saksi di Kasus SYL, Salah Satunya Pegawai KPK
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya masih terus melakukan pengusutan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diduga oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencananya hari ini Rabu (15/11/2023) penyidik melanjutkan proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi yang dilaksanakan di dua tempat yang berbeda.

“Ada satu pemeriksaan saksi pegawai KPK di Dittipidkor Bareskrim dan satu pemeriksaan saksi di Subdit Tipidkor Ditreskrimsus PMJ,” ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).

Kendati demikian, Ade Safri belum mengungkap lebih jauh siapa saja identitas sosok saksi yang akan menjalani pemeriksaan hari ini, termasuk dengan apa saja materi dari pemeriksaan yang akan ditanyakan kepada saksi.

Halaman:
1 2
      
