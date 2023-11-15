Remaja 11 Tahun Tewas Tenggelam Usai Berenang Dalam Kubangan 8 Meter di Cibinong

BOGOR - Remaja berinisial MF (11) di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor tewas, usai tenggelam dalam kubangan air sedalam delapan meter.

Kapolsek Cibinong, AKP Waluyo mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November 2023. Awalnya, korban diketahui sedang berenang bersama teman-temannya dalam kubangan di lokasi bangunan yang belum selesai.

"Dipagar atau dikelilingi menggunakan seng," kata Waluyo dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).

BACA JUGA: Seorang Pria di Karawang Ditemukan Tewas Tenggelam Usai Berenang di Sungai

Tak lama, terdapat salah satu saksi mendapat laporan bahwa korban tenggelam. Lalu, saksi berusaha menyelamatkan korban dengan cara menggunakan batang bambu untuk pegangan dan menyelam ke dasar kubangan tersebut.