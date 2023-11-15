Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Remaja 11 Tahun Tewas Tenggelam Usai Berenang Dalam Kubangan 8 Meter di Cibinong

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |09:55 WIB
Remaja 11 Tahun Tewas Tenggelam Usai Berenang Dalam Kubangan 8 Meter di Cibinong
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BOGOR - Remaja berinisial MF (11) di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor tewas, usai tenggelam dalam kubangan air sedalam delapan meter.

Kapolsek Cibinong, AKP Waluyo mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November 2023. Awalnya, korban diketahui sedang berenang bersama teman-temannya dalam kubangan di lokasi bangunan yang belum selesai.

"Dipagar atau dikelilingi menggunakan seng," kata Waluyo dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).

Tak lama, terdapat salah satu saksi mendapat laporan bahwa korban tenggelam. Lalu, saksi berusaha menyelamatkan korban dengan cara menggunakan batang bambu untuk pegangan dan menyelam ke dasar kubangan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
