BOGOR - Remaja berinisial MF (11) di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor tewas, usai tenggelam dalam kubangan air sedalam delapan meter.
Kapolsek Cibinong, AKP Waluyo mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November 2023. Awalnya, korban diketahui sedang berenang bersama teman-temannya dalam kubangan di lokasi bangunan yang belum selesai.
"Dipagar atau dikelilingi menggunakan seng," kata Waluyo dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).
Tak lama, terdapat salah satu saksi mendapat laporan bahwa korban tenggelam. Lalu, saksi berusaha menyelamatkan korban dengan cara menggunakan batang bambu untuk pegangan dan menyelam ke dasar kubangan tersebut.