Tutup Jalan Depan Balaikota DKI, Massa Buruh Nyaris Baku Hantam dengan Ojol

JAKARTA - Sejumlah massa aliansi buruh yang berafiliasi dengan Partai Buruh melakukan aksi unjuk rasa dengan menutup akses Jalan Medan Merdeka Selatan, di depan Gedung Pendopo Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Sejumlah massa yang berkisar puluhan dari serikat buruh melakukan aksi duduk di jalan raya yang ada di depan Gedung Pendopo Balaikota DKI Jakarta.

Orator dari mobil berpengeras suara menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemprov DKI Jakarta, untuk menerima perwakilan dari buruh yang ingin agar Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI dinaikkan.

"Terkait perjuangan kita untuk upah 2024 yang mana hari ini menjadi penentuan bagi kita semua. Menjadi bulan-bulan yang mencemaskan," ujar orator dari mobil orasi di depan pintu gerbang Balaikota DKI Jakarta.

"Ada dugaan bahwa upah kita akan diputuskan dengan sangat murah kawan-kawan buruh," kata orator kembali.

Kelompok serikat buruh tersebut menuntut perwakilannya dapat bertemu langsung dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.