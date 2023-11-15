Polisi Selidiki Kasus Dugaan Penipuan Tiket Konser Coldplay yang Capai Rp1,3 Miliar

JAKARTA - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Pusat bakal menyelidiki dugaan terkait penipuan penjualan tiket konser musik Coldplay, yang digelar di GBK, Jakarta Pusat pada Rabu 15 November 2023 hari ini.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penyelidikan tersebut terkait adanya laporan penipuan yang dialami beberapa korban.

"Saat ini masih dilakukan penyelidikan dan penyidikan," ujar Susatyo saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (15/11/2023).

Susatyo menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih mendalami terkait modus penipuan tersebut. Termasuk, menelaah kerugian yang dialami sejumlah korban.

"Keterangan lengkap tentang jumlah korban dan kerugian akan disampaikan menyusul," paparnya.

Sementara, kata Susatyo, korban penipuan pembelian tiket konser Coldplay juga telah membuat laporan polisi.

"Tadi malam ada yang melaporkan penipuan tiket ke Polres Jakpus. Tersangka (ditangkap) akan disampaikan menyusul," ujarnya.