Hindari Macet dan Parkir Jauh, Penonton Konser Coldplay Mulai Berdatangan

JAKARTA - Para penonton konser band Coldplay mulai berdatangan di kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Mereka datang lebih awal karena tak ingin terkena macet dan tidak mendapat lokasi parkiran yang dekat dari GBK.

Pabtauan MNC Portal Indonesia di pintu masuk 5 GBK, sejumlah penonton mulai berdatangan. Mereka datang lebih awal karena ingin mebdapatkan lokasi parkir yang dekat dari kawasan GBK.

Salah satu pengunjung berbama Diki mengaku datang lebih awal meski konser band Coldplay mulai buka pintu dilakukan pada pukul 16.00 WIB. Dia mebyebut kedatangannya lebih awal karena ingin mendapat tempat parkir yang tak jauh.

"Kalau saya datang karena ingin dapat parkiran saja sih. Tadi saya dateng udah penuh banget. Kalau datemg sore pasti gak dapet tempat. Saya parkir di FX Sudirman," kata Diki kepada MNC Portql, Rabu (15/11/2023).

Hal yang sama dikatakan oleh Dina, dia mengaku datang lebih awal agar tidak mengalami kemacetan.