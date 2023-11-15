Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hindari Macet dan Parkir Jauh, Penonton Konser Coldplay Mulai Berdatangan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |14:43 WIB
Hindari Macet dan Parkir Jauh, Penonton Konser Coldplay Mulai Berdatangan
Penonton konser Coldplay saudah berdatangan ke GBK (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Para penonton konser band Coldplay mulai berdatangan di kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Mereka datang lebih awal karena tak ingin terkena macet dan tidak mendapat lokasi parkiran yang dekat dari GBK.

Pabtauan MNC Portal Indonesia di pintu masuk 5 GBK, sejumlah penonton mulai berdatangan. Mereka datang lebih awal karena ingin mebdapatkan lokasi parkir yang dekat dari kawasan GBK.

Salah satu pengunjung berbama Diki mengaku datang lebih awal meski konser band Coldplay mulai buka pintu dilakukan pada pukul 16.00 WIB. Dia mebyebut kedatangannya lebih awal karena ingin mendapat tempat parkir yang tak jauh.

"Kalau saya datang karena ingin dapat parkiran saja sih. Tadi saya dateng udah penuh banget. Kalau datemg sore pasti gak dapet tempat. Saya parkir di FX Sudirman," kata Diki kepada MNC Portql, Rabu (15/11/2023).

Hal yang sama dikatakan oleh Dina, dia mengaku datang lebih awal agar tidak mengalami kemacetan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180845/pengamanan-OK59_large.jpg
1.500 Aparat Gabungan Dikerahkan Amankan Konser Blackpink di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3068003/almost_monday-J837_large.jpg
Almost Monday akan Tampil Perdana di Jakarta dalam Konser The DIVE Tour
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/205/3057088/avip_priatna-R0EK_large.jpg
Avip Priatna Ajak Penonton Nyanyi Bareng di Konser Melodi Milenium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/338/3026937/polisi-tahan-ketua-panitia-konser-ricuh-di-pasar-kemis-tangerang-jFuWetxiwA.jpg
Polisi Tahan Ketua Panitia Konser Ricuh di Pasar Kemis Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/338/3025237/konser-di-pasar-kemis-ricuh-kerugian-capai-rp800-juta-RHruzRwsqZ.jpg
Konser di Pasar Kemis Ricuh, Kerugian Capai Rp800 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/338/3025188/konser-di-pasar-kemis-tangerang-rusuh-ke-mana-panitianya-Drv9AFOZ5Z.jpg
Konser di Pasar Kemis Tangerang Rusuh, ke Mana Panitianya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement