Ada Demo, Polisi Lakukan Penutupan Jalan di Sekitar GBK

JAKARTA - Ribuan massa Geranati LGBT melakukan aksi demo di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Rabu (15/11/2023) siang ini. Polisi pun saat ini mulai menutupi jalanan di sekitar SUGBK.

Berdasarkan pantauan, aksi demo Geranati LGBK dilakukan di kawasan Pintu 1 SUGBK hingga mengarah ke Pertigaan Jalan Asia Afrika-Jalan Gerbang Pemuda. Tampak arus lalu lintas mengalami kemacetan di jalanan sekitar SUGBK.

Jalan Pintu 1 Senayan, tampak arus lalu lintas dari arah Jalan Asia Afrika menuju Jalan Jenderal Sudirman macet parah. Pasalnya, banyak kendaraan yang menurunkan orang untuk bisa masuk ke area SUGBK.

Adapun kepolisian melakukan penutupan di pertigaan Jalan Pintu Satu Senayan ke Jalan Asia Afrika. Sehingga kendaraan tak berbelok langsung dari arah Jalan Pintu Satu Senayan ke Jalan Asia Afrika. Kemacetan juga terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dari arah Blok M mengarah ke Thamrin.

Begitu di Jalan Gatot Subroto, kemacetan terjadi dari arah Polda Metro Jaya mengarah ke Gedung DPR RI. Adapun kepolisian tampak melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi.

Sementara di titik demo, ribuan massa masih melakukan sholawat dan berdoa agar konser Coldplay itu tak jadi dilakukan. Massa aksi sempat terlibat aksi dorong-dorongan dengan kepolisian yang melakukan pengamanan.

(Arief Setyadi )