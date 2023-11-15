Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tolak Konser Coldplay, Massa Demo di SUGBK

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |15:05 WIB
Tolak Konser Coldplay, Massa Demo di SUGBK
Tolak konser Coldplay, massa demo di sekitar SUGBK. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

 

JAKARTA - Massa Geranati LGBT menggelar aksi damai menolak konser Coldplay di kawasan SUGBK, Jakarta, Rabu (15/11/2023) siang. Hingga kini, massa masih menyuarakan aspirasinya di kawasan Jalan Asia Afrika.

Berdasarkan pantauan, massa tersebut tampak berkumpul di Pertigaan Jalan Asia Afrika dan Jalan Gerbang Pemuda. Mereka tampak memenuhi jalanan meski masih ada satu lajur yang disediakan untuk kendaraan melintasi Jalan Asia Afrika yang hendak ke Jalan Gerbang Pemuda maupun begitu sebaliknya.

Tampak polisi melakukan pengamanan terhadap massa yang tengah melakukan aksi damai. Aksi damai itu digelar sebagai bentuk penolakan terhadap konser Coldplay.

Saat ini, terpantau arus lalu lintas di jalan Asia Afrika dan Jalan Gerbang Pemuda macet parah. Pasalnya, terjadi penyempitan di dua jalanan itu lantaran adanya aksi demo.

Hingga Rabu (15/11/2023) siang ini, sekira pukul 14.30 WIB, demonstrasi masih berlangsung. Ada pula massa yang mengucap tabkir dan bersalawat sambil duduk-duduk di sekitar lokasi demo.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Telusuri berita news lainnya
