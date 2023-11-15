Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN
989

Heboh Pangan Tambahan Pengentasan Stunting di Depok Cuma Nasi dan Tahu, DPRD Geram

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |15:08 WIB
Heboh Pangan Tambahan Pengentasan Stunting di Depok Cuma Nasi dan Tahu, DPRD Geram
Illustrasi (foto: Istimewa)
A
A
A

DEPOK - Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman menanggapi isu terkait heboh menu pemberian makanan tambahan (PMT) dalam pengentasan masalah stunting di Kota Depok, Jawa Barat, cuma nasi, kuah, dan tahu. Menurutnya komposisi tersebut sangat tidak layak untuk menekan angka stunting.

"Sangat tidak layak, enggak ngerti apa pertimbangannya. Kan makanan tidak harus yang dimasak, bisa saja yang mentah biar dimasak," kata Ikra saat dihubungi, Rabu (15/11/2023).

Ikra pun menyoroti komposisi makanan yang disediakan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk warga yang masuk ke dalam kategori stunting. Ia pun mengungkap bahwa anggaran program PMT tersebut pun mencapai miliaran rupiah dengan dibatasi Rp18 ribu per paket.

"Harusnya yang dihitung pertama kali atau yang dipertimbangkan pertama kali adalah nutrisi mau dimasak, mau mentah, mau sayur, urusan akhirnya nutrisi yang terkandung di situ memadai tidak sebagai makanan tambahan, yang namanya tambahan itu mesti diukur yang biasanya ada di rumah tangga masyarakat, nasi ada tahu tempe biasanya ada nah yang nggak ada apa? itu yang harus ditambahin dong, susu, buah atau tambahan telur, ikan daging, dst. hal itu yang harusnya ditambahkan," ujarnya.

Karena itu, ia menilai apa yang dilakukan selama ini seolah-olah hanya ingin menggugurkan kewajiban saja, padahal anggarannya itu hampir Rp4,4 miliar.

"Itu kan bukan hal yang sedikit untuk mengurus sesembarangan ini. Ini kalau jadi konten tiktok soundnya itu 'apa boleh? emang boleh'," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
