10.700 Pohon Akan Ditanam di PIK

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan akan ada 10.700 pohon baru yang akan ditanam di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara.

Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri kegiatan Penanaman Sepuluh Juta Pohon bersama Polri di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara pada, Rabu (15/11/2023).

"Hari ini Pak Kapolda Metro Jaya bersama jajaran Forkopimda mengikuti acara penanaman pohon se-Indonesia yang dilakukan pak Kapolri di Madiun. Dan DKI kita tanam di PIK Penjaringan sebanyak 10.700 pohon, dan hari ini ada kurang lebih 50 pohon yang langsung ditanam disini," ujar Heru Budi Hartono.

Heru berjanji akan terus melakukan penanaman pohon di berbagai lokasi di ibukota DKI Jakarta.

"Dan ini akan berkelanjutan. Termasuk juga Pemda, dan pak Pangdam akan bersama-sama juga menanam di hari-hari berikutnya," kata Heru Budi Hartono.