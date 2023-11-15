Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Band Coldplay Siap Guncang Jakarta, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |15:17 WIB
Band Coldplay Siap Guncang Jakarta, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!
Band Coldplay siap guncang Jakarta, informasi selengkapnya di Okezone Updates hari ini. (Okezone)
GRUP band Coldplay telah tiba di Tanah Air, jelang konser yang akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Rabu (15/11/2023) malam. Chris Martin dan personel Coldplay lainnya, tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, menggunakan jet pribadi.

Uniknya, tak lama berselang, sang vokalis Chris Martin terekam kamera sedang berjalan kaki menyusuri trotoar wilayah Sudirman, Jakarta.

Yang lebih menghebohkannya lagi nih, dia berjalan menyusuri trotoar tanpa alas kaki. Chris Martin sempat melambaikan tangan kepada penggemarnya. Dia juga berjalan tanpa pengawalan yang ketat.

Selain video, Chris Martin juga membagikan potret dirinya saat berada di JPO, hal ini tentu mengundang perhatian dari warganet.

Sementara itu, Ahmad Dani hingga Mahalini menjadi salah satu musisi yang tampil di LPS Present The 46th Jazz Goes to Campus Festival (JGTCc) yang digelar di kampus Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok. Ribuan penonton hanyut dalam lantunan musik jazz yang dibawakan Dhani dan Mahalini.

