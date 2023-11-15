Advertisement
Ada Konser Coldplay, Parkiran FX Senayan Penuh

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |15:19 WIB
JAKARTA - Coldplay mengadakan konser di kawasan SUGBK, Jakarta pada Rabu (15/11/2023) ini. Akibat konser tersebut, kantong parkir pun mengalami kepenuhan dari kendaraan, salah satunya di kawasan FX Sudirman.

Berdasarkan pantauan, tampak di depan pintu masuk kendaraan di area FX Sudirman dipajang plang pemberitahuan jika area parkir di tempat tersebut penuh. Petugas keamanan yang berada di pintu masuk area Jalan Asia-Afrika pun mengarahkan kendaraan tuk mencari tempat parkir lainnya saat hendak memasuki area FX Sudirman.

Penuhnya parkiran area FX Sudirman terjadi karena banyaknya pengunjung SUGBK hendak menonton konser Coldplay. Namun, saat mereka sampai di area SUGBK, kendaraan pribadi miliknya ternyata dilarang untuk memasuki area tersebut.

Alhasil, pengunjung harus memarkirkan kendaraan miliknya ke kantong parkir alternatif. Ada banyak lokasi kantong parkir di area sekitar SUGBK, mulai dari FX Sudirman, Plaza Senayan, hingga Senayan City.

Saat ini, terpantau arus lalu lintas di kawasan SUGBK macet. Kemacetan terjadi karena sudah mulai banyak pengunjung konser SUGBK mulai berdatangan dibarengi adanya aksi demo dari ribuan massa Geranati LGBT.

(Khafid Mardiyansyah)

      
