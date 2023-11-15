Massa Aksi Tolak Coldplay Berhenti saat Dengar Adzan Ashar, Lalu Sholat Berjamaah di Jalan

JAKARTA - Massa aksi tolak konser Coldplay masih melakukan aksi demonya di kawasan Jalan Asia Afrika, SUGBK, Jakarta pada Rabu (15/11/2023) sore ini. Pasca terlibat aksi dorong dengan kepolisian, mereka sholat berjamaah di jalan.

Berdasarkan pantauan, massa aksi Geranati LGBT masih melakukan aksi demonya di kawasan Jalan Asia Afrika. Suasana pun tengah panas-panasnya lantaran massa aksi terlibat aksi saling dorong dengan kepolisian.

Namun, saat memasuki Sholat Ashar, kedua pihak tampak mereda hingga akhirnya dari arah mobil komando massa aksi dikumandangkan adzan. Adzan tersebut menandakan waktu telah memasuki Sholat Ashar.

Alhasil, aksi saling dorong berhenti dan suasana mulai mereda, ribuan massa lantas berbaris untuk melaksanakan Sholat Ashar. Ribuan massa itu lalu melaksanakan salat Ashar di Jalan Asia Afrika dengan diamankan oleh polisi.

Adapun ribuan massa itu rencananya bakal bergerar melakukan aksinya di kawasan Gedung DPR RI. Rencana itu dilakukan pasca perwakilan massa aksi melakukan negosiasi dengan Kapolda Metro Jaya.

(Angkasa Yudhistira)