Polisi Belum Terima Pemberitahuan Demo Tolak Konser Coldplay

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyebut belum menerima pemberitahuan kelompok masyarakat yang hendak berunjuk rasa menolak konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) hari ini, Rabu (15/11/2023).

"Untuk kegiatan hari ini, sejauh ini Polda Metro jaya belum menerima pemberitahuan apapun,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Rabu (15/11/2023).

Kendati demikian, Trunoyudo tidak menyampaikan lebih lanjut tindakan apa yang dilakukan mengenai apabila adanya kelompok yang melakukan unjuk rasa.

Namun, ia mengimbau kepada kelompok masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar ketentuan hukum yang berlaku.

“Tentunya kami mengimbau untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar daripada koridor prosedur dan tentunya berdasarkan pada hukum,” ucapnya.

Adapun untuk gelaran konser Coldplay tersebut, pihak kepolisian menyiagakan 3.906 personel gabungan dari unsur TNI maupun Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mengamankan konser tersebut.

“Sudah semua include situ, itu bagian dari pada relevansinya dengan kegiatan yang ada event untuk pengamanan 3.906 personel,” tandasnya.

(Arief Setyadi )