Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Belum Terima Pemberitahuan Demo Tolak Konser Coldplay

Erfan Maruf , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |15:41 WIB
Polisi Belum Terima Pemberitahuan Demo Tolak Konser Coldplay
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko (Foto: Erfan Maruf)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyebut belum menerima pemberitahuan kelompok masyarakat yang hendak berunjuk rasa menolak konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) hari ini, Rabu (15/11/2023).

"Untuk kegiatan hari ini, sejauh ini Polda Metro jaya belum menerima pemberitahuan apapun,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Rabu (15/11/2023).

Kendati demikian, Trunoyudo tidak menyampaikan lebih lanjut tindakan apa yang dilakukan mengenai apabila adanya kelompok yang melakukan unjuk rasa.

Namun, ia mengimbau kepada kelompok masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar ketentuan hukum yang berlaku.

“Tentunya kami mengimbau untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar daripada koridor prosedur dan tentunya berdasarkan pada hukum,” ucapnya.

Adapun untuk gelaran konser Coldplay tersebut, pihak kepolisian menyiagakan 3.906 personel gabungan dari unsur TNI maupun Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mengamankan konser tersebut.

“Sudah semua include situ, itu bagian dari pada relevansinya dengan kegiatan yang ada event untuk pengamanan 3.906 personel,” tandasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184341/demo-i5lo_large.jpg
MK Didemo Massa Terkait Polemik Ijazah Arsul Sani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538/polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980/polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180892/viral-h23R_large.jpg
Identitas 2 Kerangka Manusia yang Terbakar di Gedung Astra Kwitang Segera Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180238/polri-IBsG_large.jpg
Polisi Masuk ke Barisan Massa Guru yang Demo di Monas, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180218/demo-gjOV_large.jpg
Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Total, Macet Parah Mengular Arah Sudirman-Thamrin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement