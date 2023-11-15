Advertisement
Massa Penolak Coldplay Bertemu Kapolda Metro, Minta Masuk SUGBK Pastikan Tak Ada Logo LGBT

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |15:53 WIB
Massa Penolak Coldplay Bertemu Kapolda Metro, Minta Masuk SUGBK Pastikan Tak Ada Logo LGBT
Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto temui massa penolak konsel Coldplay (foto: MPI)
JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto menemui massa Geranati LGBT yang melakukan aksi demo di kawasan Jalan Asia Afrika, SUGBK, Jakarta Pusat pada Rabu (15/11/2023). Di situ, massa meminta agar perwakilan massa dibolehkan masuk untuk memastikan tak ada logo ataupun LGBT dalam konser Coldplay.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto menemui perwakilan massa aksi demo. Mereka lantas berdiskusi dengan Kapolda dan meminta agar perwakilan massa dibolehkan untuk memasuki kawasan SUGBK.

Hal itu dilakukan demi memastikan tak adanya logo-logo ataupun lambang LGBT yang berkeliaran ataupun terpampang dalam konser Coldplay.

Irjen Karyoto pun mempersilakan massa aksi mengirinkan perwakilannya, hanya massa diminta untuk bergeser tak lagi berdemo di kawasan Jalan Asia Afrika.

Hasil negosiasi itu lantas diumumkan oleh kepolisian melalui pengeras suaranya. Begiga juga permintaan massa yang juga diumumkan melalui pengeras suara dari mobil komando.

"Kita minta ada perwakilan dari kami tuk masuk ke GBK agar memastikan lagi tak ada lambang, logo, atau apapun soal LGBT sebagaimana diinfokan aparat terkait," kata massa aksi melalui pengeras suaranya.

"Jangan mempromosikan LGBT, kita bukan anti musiknya, tapi anti LGBT. Lalu, setelah ke DPR RI, kami minta difasilitasi audiensi dengan anggota DPR RI karena DPR perwakilan suara rakyat," kata massa lagi.

