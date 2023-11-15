6 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Bogor, 1 Meninggal

BOGOR - Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di Jalan Raya Parung Panjang-Tangerang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/11/2023). Satu orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga mengatakan kecelakaan itu dilaporkan pada 02.30 WIB dini hari. Awalnya, truk tronton yang dikendarai MR bergerak dari Parung Panjang menuju Tangerang.

"Di jalan yang menurun hilang kendali," kata Angga dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).

Truk pun menabrak bagian belakang tronton lainnya yang melanjutkan perjalanan. Tak sampai di situ, truk bergerak ke kanan menabrak kendaraan lainnya dari arah berlawanan yakni tiga truk dan dua mobil.

"Terjadilah kecelakaan lalu lintas," katanya.