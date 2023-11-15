Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Konser Coldplay, Jalan Jenderal Sudirman Macet

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |16:14 WIB
Jelang Konser Coldplay, Jalan Jenderal Sudirman Macet
Jalan Jenderal Sudirman macet jelang konser Coldplay. (MPI/Jonathan)
JAKARTA - Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat macet jelang konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Rabu (15/11/2023). Kemacetan di ruas jalan itu mengular hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Pantauan di lokasi pada pukul 15.45 WIB ruas Jalan Jenderal Sudirman yang terdampak kemacetan ialah yang mengarah ke Stadion Utama GBK. Tiga ruas jalan yang tersedia dipadati oleh kendaraan roda empat.

Kendaraan terlihat hanya bergerak sedikit demi sedikit, diperkirakan di bawah kecepatan 20 kilometer per jam. Seluruh lajur yang dipakai pun terlihat bergerak serupa.

Halaman:
1 2
      
