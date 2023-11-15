Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jual Tiket Palsu Coldplay, Pelaku Raup Untung Ratusan Juta Rupiah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |20:04 WIB
Jual Tiket Palsu Coldplay, Pelaku Raup Untung Ratusan Juta Rupiah
Pelaku pemalsuan tiket konser Coldplay (Foto: Ari Sandita Murti)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap pelaku penipuan dan atau penggelapan kasus penjualn tiket konser Coldplay berinisial RA pada Rabu (15/11/2023) ini. Pelaku meraup untung hingga ratusan juta rupiah dengan korbannya berjumlah puluhan orang.

"Para korban tertarik dengan beli 24 tiket seharga Rp312 juta," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Rabu (15/11/2023).

Menurutnya, kasus itu terungkap pasca polisi menerima laporan dari seseorang berinisial FSA dan kawan-kawannya pada Selasa, 14 November 2023 kemarin. Mereka mengaku tertipu saat membeli tiket konser Coldplay.

"Pelaku menjualnya dari mulut ke mulut," tuturnya.

Dia menambahkan, pelaku diciduk di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Rabu ini. Kini, RA pun dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/338/3164517/pemalsuan-jGwA_large.jpg
Tok! Charlie Chandra Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/338/3160989/charlie-cHRi_large.jpg
Jaksa Tuntut Charlie Chandra 5 Tahun Penjara Terkait Pemalsuan Dokumen Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/338/3157415/penjara-Cd9f_large.jpg
Polisi Gerebek Pabrik Oli Palsu di Tangerang, 8 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/338/3148222/pemalsuan-E3tB_large.jpg
Pemalsu Materai Bernilai Miliaran Rupiah Ditangkap, Begini Trik Licik Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/338/3148139/tersangka-MGb3_large.jpg
Polres Bogor Kota Tangkap Dua Pelaku Pemalsuan Tanggal Kadaluarsa Susu Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3142163/skincare_palsu-QW3K_large.jpg
Fantastis, Omzet Sindikat Skincare Palsu 'GlowGlowing' Capai Miliaran Rupiah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement