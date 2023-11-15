Hujan Deras, Sejumlah Titik di Jalan Margonda Depok Tergenang Banjir

DEPOK - Sejumlah ruas jalan di Jalan Raya Margonda tergenang banjir imbas hujan deras melanda wilayah Depok, Jawa Barat pada Rabu (15/11/2023) sekira pukul 17.00 WIB.

Dalam unggahan laman Instagram @lantasrestrodepok terlihat petugas kepolisian lengkap dengan jas hujan berwarna hijau stabilo mengatur lalu lintas dan merogoh saluran yang tersumbat dengan sebuah tongkat di Jalan Raya Margonda atau tepatnya depan Ciplaz Ramayana.

"17.36 Genangan air depan Ciplaz Depok (Ramayana) petugas Satlantas Polrestro Depok upaya membersihkan sampah yang menyumbat lubang saluran air terpantau arus lalu lintas padat sampai dengan simpang Juanda-Margonda," tulis laman Instagram @lantasrestrodepok.

Banjir juga terjadi di Jalan Raya Margonda dekat Optik Melawai mengarah ke jantung Kota Depok.

Sementara itu pantauan MNC Portal Indonesia di Jalan Raya Arif Rahman Hakim setelah fly over baik menuju arah Margonda maupun Sawangan maupun Beji juga tergenang banjir. Namun, terlihat kendaraan roda dua maupun empat nekat menerobos genangan banjir.

Lebih lanjut, MNC Portal Indonesia juga berupaya menghubungi Dinas PUPR dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok untuk mengetahui titik mana saja yang tergenang banjir imbas hujan deras tersebut. Namun, hingga berita ini ditayangkan belum mendapatkan data titik banjir yang terjadi di Kota Depok.

(Arief Setyadi )