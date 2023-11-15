Jadi Korban Penipuan, Artis Susan Sameh Gagal Nonton Konser Coldplay

JAKARTA - Artis cantik Susan Sameh menjadi korban penipuan tiket konser Coldplay pada Rabu (15/11/2023). Ia pun gagal menonton konser musik band Coldplay yang diinginkannya.

"Aku sudah rugi banget waktu, aku yang harusnya hari ini sudah ada di lokasi syuting aku masih terlibat dalam satu proyek, aku udah jauh-jauh hari untuk nonton Coldplay dan ditipunya kenapa sih mesti hari H," ujar Susan pada wartawan, Rabu (15/11/2023).

Menurutnya, peristiwa yang dialaminya itu sejatinya menjadi pelajaran baginya. Meski dia tak begitu mempermasalahkan uang yang raib ditipu itu, perbuatan tersebut merupakan tindakan tak benar.

Wanita berdarah Mesir itu menambahkan, dia baru tahu menjadi korban penipuan tiket konser Coldplay setelah tak mendapatkan tiket yang dibelinya itu dari pelaku pda Rabu (15/11/2023) ini. Alhasil, dia gagal nonton konser lantaran tak tahu lagi ke mana harus mencari tiket tersebut saat hari H.

"Coba kalau misalnya dia kasih tahu, misalkan satu bulan sebelumnya dia kasih tahu, ini uangnya aku butuh ini buat misal kebutuhan dia, aku enggak akan kenapa-napa. Tapi kalau nipu udah salah, apalagi hari H, aku bingung nyari tiket lagi di mana," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)