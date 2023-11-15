Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Modus Pelaku Penipuan Tiket Konser Coldplay: Beli yang Asli, Jual Palsunya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |20:58 WIB
Modus Pelaku Penipuan Tiket Konser Coldplay: Beli yang Asli, Jual Palsunya
Polisi tangkap pemalsu tiket Coldplay (Foto : MPI)
JAKARTA - Polisi menangnkap pelaku penipuan dan penggelapan tiket konser Coldplay berinisial RA pada Rabu (15/11/2023). Adapun pelaku melakukan aksi penipuannya dengan cara menduplikat tiket asli yang dibelinya tersebut.

"Pelaku inisial RA, di mana modus pelaku RA pertama-pertama dia beli tiket resmi Coldplay, lalu dia memalsukan, menduplikat tiket ini seakan-akan tiket resmi dan asli," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Rabu (15/11/2023).

Menurutnya, pelaku membeli dua tiket asli sebelumnya, lantas pelaku palsukan dengan cara menduplikatnya. Tiket palsu hasil duplikat itulah yang pelaku berikan pada korbannya.

Padahal, saat menawarkan pada para korbannya, pelaku menunjukan foto tiket asli dan bukti konfirmasi pembelian tiket asli tersebut. Alhasil, korban yang terbujuk rayu pelaku pun tergiur untuk membeli tiket dari pelaku.

"Sejauh ini penawaran langsung dari mulut ke mulut, para korban merasa terpengaruh bujuk rayuan sehingga melihat pelaku punya tiket asli tergiur. Namun, saat diserahkan tiket yang diduplikat, setelah ditukarkan diketahui itu tiket palsu," tutur Bintoro.

